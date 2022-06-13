陳玉珍本人一早在金門縣黨部前協助鄉親領取，也再次感謝莆田台商李木榮會長，泉州台商楊榮輝會長，廈門寶太公司以及金門陳水木議長慈善基金會等共同捐贈的愛心。（立委陳玉珍辦公室提供）

立委陳玉珍奔走爭取大陸台商支持，努力籌措10萬劑快篩劑，今（13）日早上9時起在金門、台北兩地同步發送，讓鄉親感到十分貼心。

陳玉珍說明，因金門登記領取快篩試劑的數量較大，因此她很早就協調國民黨縣黨部，在縣黨部廣場發放免費快篩試劑，讓相關作業在較大空間進行，感謝包括國民黨縣黨部許淑慧、許能巧老師帶領的志工團隊協助，讓領取作業十分順利。

陳玉珍本人一早在金門縣黨部前協助鄉親領取，也再次感謝莆田台商李木榮會長，泉州台商楊榮輝會長，廈門寶太公司以及金門陳水木議長慈善基金會等共同捐贈的愛心，目前已積極協調處理第2波免費快篩試劑，希望能在6月中、下旬到貨發送，確保鄉親的健康安全。

同步進行的台北場，首位領取的是旅居屏東，老家在小金門的邱姓鄉親，他在早上6點半就抵達台北辦公室等候，感謝陳玉珍不只照顧金門在地鄉親，連出門在外打拼的旅台鄉親也感受到關懷和溫暖。

陳玉珍提醒，為讓整個領取作業能夠順利進行，鄉親朋友記得要帶齊證件及資料（委任書），委任書上一定要有申報人簽名，同時委任書背面也要貼上身分證正反面影本，若文件不齊，恐怕會白跑一趟，無法完成領取。