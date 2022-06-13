「台灣第一名媛」孫芸芸有著天使臉孔及魔鬼身材，育有一對子女，卻完全看不出已經44歲，纖細的身形更宛如少女，母女倆同框時，更被誇根本是姐妹，近日她到澳洲陪女兒一起生活，也曝光家中一隅，還自爆有「強迫症」，所以平日是很忙碌。

近期孫芸芸和女兒都在澳洲，在IG中能見到她分享不少度假畫面，甚至曬出比基尼照，呈現她穠纖合度的好身材，且生日時更罕見曝光了兒子正面照，完全是俊男美女組合；近日孫芸芸則拍下自己在澳洲家中的陳設，畫面中能見到少有雜物，每樣物品都放置整齊，家具的配色基調以咖啡色及白色為主，座椅還選擇不同材質布料，有皮製的貴妃椅及高腳椅，再搭配耐磨的不織布沙發，使家中擺設更具品味及溫馨。

除了能一窺孫芸芸家中風格外，整齊度也是關鍵之一，原來她有「強迫症」，在PO出畫面時也寫下「空間佈置是我另一個興趣，加上又有一點強迫症，所以每個東西都要擺到我覺得對的位置，任何時間看得到的地方都要很乾淨不能亂，所有能對齊的東西都同一個方向，所以我很忙碌。」還標註重點「家裡舒服看了心情好」。

孫芸芸曬家中一隅時也自爆有些許的強迫症。（圖/孫芸芸IG）

對此，引來鍾鎮濤妻范姜留言「一樣樣，我們這叫病態。」使孫芸芸心有同感，再曝光自己一行為「冰箱飲料都一排排對齊，毛巾摺的像豆腐你是不是也一樣。」不少粉絲留言「從小養成良好習慣很棒」、「家是另一個完全屬于自己私密空間，非常贊同全能美女」、「太賢惠了吧，愛你」、「感覺色調也常常換」、「真的，家裡一亂就煩」。