美國商用電動車(EV)製造商「電動最後一哩解決方案」(ELMS；Electric Last Mile Solutions)在周日表示，經過對公司產品和商業化計畫的檢視之後，公司決定依據第七條款申請破產。

稍早之前，該總部位於密西根州的公司披露了美國證交會(SEC)對該公司展開的調查，ELMS並撤銷了公司先前發表所有的財測展望。

ELMS此前曾指出，SEC正在調查公司所提交監管申報文件中討論的事項，包括與一家會計事務所的分歧意見，以及在那斯達克上市的合規問題。

今年二月，當時的執行長Jim Taylor和創辦人暨董事長Jason Luo在受到有關他們購買股票的調查後，雙雙提出了辭呈。

ELMS在週日的聲明中表示，這些事件的廣泛影響，加上美國SEC啟動的調查，使得公司要找到一位新的審計師和吸引新的投資變得相當困難。

該電動貨車製造商在今年初為了聚焦核心業務，才裁員了24%員工。

ELMS在去年六月透過與一家空白支票公司Forum Merger III的合併而上市。