兒童重症達50例 2歲男童確診2天就插管

國內今天新增378例中重症個案，分別為中症262例、重症116例。中央流行疫情指揮中心表示，重症個案包括一名2歲男童，6月初快篩陽性確診，兩天後因呼吸喘送急診，住加護病房使用呼吸器，目前已經拔管移除呼吸器，預計近日出院。

國內新增一名兒童重症個案，為國內第5例哮吼病例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，2歲男童無慢性病史，6月2日發燒、咳嗽至診所就醫並快篩陽性，返家服用症狀治療藥物，6月3日出現喘鳴聲、咳嗽、呼吸有雜音、聲音沙啞，6月4日呼吸喘送急診，呼吸窘迫插管住加護病房並使用呼吸器，使用類固醇、腎上腺素、瑞德西韋治療，6月11日拔管移除呼吸器，預計近日出院。

據統計，目前12歲以下兒童重症個案累計50例，其中17例死亡。兒童重症個案分別為腦炎18例、肺炎例、敗血症3例、哮吼5例、家中死亡5例、MIS-C共8例、共病2例；5例哮吼個案中，3例已出院、2例已移除呼吸器住院中、無人死亡。