新北市警察之友會新店辦事處新舊主任交接，典禮於今天上午舉行。（警方提供／李奇叡新北傳真）

高增基贈予新店分局警員同仁警察節禮券，以表慰勞。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市警察之友會新店辦事處新舊主任交接，典禮於今天上午舉行，新北市警察局長黃宗仁出席觀禮，慰勉新店警友辦事處及各警友站長的付出。

黃宗仁致詞時表示，非常感謝新店警友辦事處及各警友站長，平時對警察弟兄們大力支持和幫忙，「這份溫情將常駐在警察弟兄們的心中」。

新任警友辦事處主任高增基也感性說道：「從事警友工作幾十年，見證了警察維持治安的辛勞與犧牲，今天抱著一顆感恩的心，接下這個重擔。」並贈予新店分局警員同仁警察節禮券，以表慰勞。