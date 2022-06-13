PLATTS報導，伴隨油價延續高檔態勢，加上大陸防疫管控鬆綁，遠東區五大泛用樹脂現貨行情浮現築底回升跡象。其中，PS因原料SM價格走升，報價續揚30美元，每噸達1490美元，蓄勢挑戰1500美元整數關卡；PVC也彈升10美元，每噸價格重新站上1200美元整數關卡；HDPE、LDPE也揚升10美元，LLDPE、ABS持平走堅。

不過，EVA、PP則因追價買盤趨緩，EVA持續高檔拉回整理，下挫75美元，每噸達2850美元；PP下跌20美元，每噸1080美元。

分析師認為，近期乙烯、丙烯報價趨緩，PVE、EVA、PE利差改善提振，SM因苯原料跟進原油波動，報價向上墊高，適時增添ABS、PS成本支撐力道。台塑(1301)、華夏(1305)、台化(1326)、國喬(1312)、台達化(1309)成為推薦追蹤標的。

台塑指出， 第3季亞洲共2座EVA廠安排歲修，合計年產54萬噸(台塑麥寮廠24萬噸、江蘇斯爾邦30萬噸)，占亞洲產能12.2%，市場供給減少。雖然中國大陸鞋材旺季已近尾聲，但來自歐洲的太陽能組件訂單暢旺，EVA光伏料需求增加，價格可望維持高檔。

今年大陸預計ABS新增產能規畫達330萬噸，相較於2021年新增45萬噸，今年增產幅度相對大許多，短期報價看法較為保守。台達化目前中國營收占比仍達50％以上，今年計畫加速拓展非中國市場為首要目標，以避開當地大量新增產能壓力。

俄烏戰爭汽柴油需求轉緊，美國煉油廠因增加汽油煉製比重、調整石化產品參配，影響PX生產量，5月美國PX價格飆升，引起亞洲出口至美國套利，且亞洲區供過於求下，PX工廠稼動率下降，現貨供應不足，推升報價走高，有助台化獲利表現。