欣高（9931）天然氣13日召開股東常會，通過配發現金股息1.4元，欣高董事長陳建東表示，天然氣凍漲有利工業用戶用量提升，而疫情管制寬鬆之後的國旅帶動的飯店和餐飲需求，則可望拉升商用天然氣，整體而言，今年營運仍持穩，迄今年第一季已新增1,760戶而已，達成全年目標4千戶的44％。

欣高去年營收11.93億元，年減3.19％，每股稅後盈餘2.15元，年增24.28％，欣高13日召開股東常會，通過配發現金股息1.4元。

欣高董事長陳建東表示，2021年計畫推廣天然氣用戶目標為新增4,000戶，實際推廣5,178戶，年度目標達成率約129％，今年全年計畫推廣目標也訂在4,000戶，從今年1月至3月為止，實際推廣1,760戶，年度達成率為44％。

他說，去年新增商業用包括台灣大和房屋、紳田日式食堂、朕豪大酒店、高雄市立聯合醫院、高雄車站商業大樓及一般旅館、以及總圖承億文旅酒店等。

陳建東表示，欣高以家庭用戶和商業用戶為主，最近幾年，高雄產業經濟與建設題材不斷蓬勃發展，開始帶動周邊不動產交易量能，去年台積電的宣布進駐，就像一根火柴點燃以往積蓄的能量，根據高雄市不動產開發公會統計資料，2021年興建大樓推案數61個、總戶數9,459戶，房市景氣仍屬熱絡。

陳建東指出，欣高除了本業天然氣的銷售，也進行房地產投資，如果交屋順利，今年可望有大約4千萬元的業外收入可供入帳。

他說，天然氣本業可望持穩，因為政府凍漲天然氣售價，可望刺激工業用戶的天然氣用量，而包括餐廳、飯店等商業用量，也可望下半年的國旅帶動而提升，至於疫情管制鬆綁之後，用餐人潮也有機會拉升商業用戶的天然氣用量，提升營收。