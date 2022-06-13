先勢集團啟動世代交替，由日本博報堂東京總部派任鄭儼驥來台，接任先勢集團董事長暨執行長。鄭儼驥表示，針對台灣市場對於行銷多元性需求，將加速引進博報堂國際視野及文化價值，使先勢集團轉型為具國際水準的專業公關公司。

日本博報堂是全球十大整合行銷與創新公司，於2020年取得格威傳媒100％股權，包含聯廣傳播集團、光洋波斯特國際集團、安益國際集團、米蘭數位集團與先勢行銷傳播集團。目前先勢行銷傳播集團為博報堂集團100％持有之子公司。

鄭儼驥將延續先勢集團的競爭優勢，同時整合旗下各集團成員開創跨界的公關影響力，同時任命衣惠霞、蔡依如、廖舒雁出任董事總經理，聯合協助經營管理與業務發展。

鄭儼驥表示，將透過跨國界、跨領域、跨專業的知識導入與資源運用，同時進行橫向與縱向的集團整合，含括公關業務、數位行銷、數據科技、會議會展、促動行銷等，發揮聯盟的加乘影響力，協助客戶面對環境的變遷與挑戰。

先勢集團創於1996年，是台灣本地企業經營最大的公關集團，旗下有七家子公司，員工人數超過百人，服務近600個國際品牌。