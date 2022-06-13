新人麥語彤（彤彤）首度挑戰大銀幕演出就展現高難度撞鬼演技。（馬棋朵數位影像提供）

《民雄鬼屋》國際版海報讓人看了發毛。（馬棋朵數位影像提供）

鬼片《民雄鬼屋》將知名鬼屋以全新故事型態搬上大銀幕，卡司找來楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱，13日公開電影國際版海報，並宣布將於7月29日上映，在農曆7月1日鬼門開當天揭開深埋於這棟古老洋房已久的禁忌話題。

今日釋出超驚悚國際版海報特地以手繪風呈現，1個女孩身著復古洋裝卻不見頭顱，僅有身軀接著古井般的頸部，井上頂著陰森的民雄鬼屋，導演劉邦耀談到海報理念時表示：「古井是民雄鬼屋最恐怖的意象，彷彿這口井會吃人。」

民雄鬼屋有許多傳聞，其中最為知名的傳說過去有女僕跳到古井自殺，劉邦耀透露這個國際版海報上的細節都與主角的遭遇有關，而他更想傳達的是東方社會中重男輕女的觀念，其實引發這座古老大宅裡的鬧鬼不斷的故事由來，「海報中女孩的頭被藏在樹林後，頭部被民雄鬼屋的取代，意味女性自覺在大家族中已經被各種偏見和執念所有掩蓋」。

《民雄鬼屋》是楊謹華首度主演的鬼片，她飾演民雄當地望族的大家閨秀，她表示之前多演出現實生活題材，「接到演出邀約時覺得很新鮮，因為一直沒有演過鬼片這樣的類型片」，感嘆現場場景美術和氛圍都營造的太逼真，所以內心難免感到毛毛的，「即使有許多工作人員圍繞，還是不免腦筋會亂想一下」，不過她表示這些想像都不敢超過10秒，「因為怕再多想一秒會連上線」！

楊謹華在片中有不少被鬼附身、中邪的犧牲畫面，談到如何揣摩這樣的角色，她表示自己是鬼片迷，「從小就非常喜歡看各式各樣的鬼片及靈異節目，所以表演前，腦海裡已經好多影像在跑」，她也特地請教該片的宗教顧問于治詮道長，道長分享了許多附身和中邪的例子，她直呼：「原來中邪最可怕！」她表示其中有一種表現形式是人靜靜坐著，但完全不是自己原來的眼神及講話聲音，還會不斷地傷害自己的身體，她也將這樣的狀態延用到角色表現上。

另外，片中飾演楊謹華女兒的15歲新人麥語彤（彤彤）初登大銀幕，同樣要展現撞鬼恐懼的高難度演技，她表示劉邦耀有事先請她看多部電影做功課，「我也時不時會假裝自己面前有很害怕的東西，上表演課的時則會請指導老師給我一些意見」。