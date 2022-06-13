大安沙雕音樂祭登場，少數民眾因貪圖方便，直接從北汕溪涉水往來南北兩園。（民眾提供）

2022台中大安沙雕音樂季11日起登場，串聯南北園的虹橋因屬危橋，已在2年多前拆除完畢，少數民眾因貪圖方便，直接從北汕溪涉水往來南北兩園，附近居民見狀質疑市府「說好要蓋的虹橋，為何遲無下文」。建設局指出，因原物料調整以及歷經2次流標，該工程5月已完成發包，工程總經費6000多萬元，明年上半年可完工。

串聯南北園的大安虹橋於2015年被市府列為危橋，封閉通行，2年多前已拆除完畢將進行重建。因大安沙雕音樂祭已於日前登場，有民眾牽著小孩貪圖方便冒險直接從北汕溪涉水往來南北兩園，令人看了直呼險象環生。

當地居民反映說，虹橋封橋拆橋已經歷兩任市長達6、7年之久，遲遲無法建造完成，每次都說快動工，但半年過了依然沒動靜，虹橋代表海岸線自行車步道、媽祖園區南北園連接的重要性，希望能趕快動工興建。

建設局長陳大田指出，因原物料調整以及歷經2次流標，經過單價調整，增加2000多萬元，該工程5月已順利發包，預計7月動工，在地居民很歡喜，該工程總經費6000多萬元，預計明年上半年可完工。