去年10月「城中城」大火後，為了讓區域景觀煥然一新，高市鹽埕區「城中城」原址將興建為鄰里公園，高市府為改善周邊建築物的景觀，將面臨「城中城」第一排的6幢建築物，做立面拉皮整建作業。但其中3幢還未成立管理組織，經高市工務局專案輔導，「大高雄第一城」大樓成為第1幢成立管理委員會的公寓大廈，且市政府已核准報備。

高雄市工務局局長楊欽富表示，高市府將面臨「城中城」第一排6幢建築物立面做拉皮作業，包括「新鹽埕」、「大高雄第一城」、「金鹽埕」、七福商店、廣新公寓及瀨南街混合住宅後側，其中「大高雄第一城」、七福商店、廣新公寓等3幢大樓於施作時尚未成立管理組織，無法對該建築物牆面做拉皮工程，因此工務局隨即專案輔導，請輔導團協助該3幢大樓成立管理組織。

該3幢未成立管理組織的大樓經輔導團密切接洽大樓區分所有權人及代表人，其中「大高雄第一城」輔導團於5月即與該大樓區分所有權人接洽，成功輔導推選召集人協助召開區分所有權人會議，並順利選任管理委員會，高市府已於6月6日核准報備，成為第1幢成立管理委員會的大樓。

另外七福商店公寓及廣新公寓也透過輔導團的協助，分別預計於7月及6月中旬成立管理組織。

高市工務局呼籲，公寓大廈應該要成立管理組織進行自治管理，透過住戶全體積極參與關懷社區，配合守望相助協防巡守組織，提昇居住品質，達成社會公共安全、安寧、安居三安目標，以落實公寓大廈管理條例期許大廈「自治共管」之宗旨，而且還有機會申請本市首創的優良公寓大廈認證標章、優良公寓大廈評選及其他相關的補助，增進大樓的居住品質以及提升老舊集合住宅大樓的公共安全。(記者張雅雲/高雄報導)