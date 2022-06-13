信燕輪去(110)年於10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，因船東未積極處理，為避免造成海洋油污染，故航港局依商港法緊急代為移除，先於110年11月6日完成殘油抽除作業，並派員至吉貝瞭解賠償事宜洽談情形，處理民眾提出警示燈亮度不足等需求，主動與當地代表說明船體移除規劃，續積極辦理船體移除招商作業及地區施工說明會，俾利於颱風季節前移除船體，終於111年6月12日晚上9時許由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態之影響威脅。

航港局於信燕輪擱淺後立即成立應變小組，由葉協隆局長召開17次緊急會議，督促船舶所有人儘速處理，為免因該船影響當地生態，航港局於111年3月1日委由海歷企業有限公司辦理船體拖離作業，葉協隆局長並4月至現地視察船體拖離整備狀況，特別要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害，需確實避開石滬文化遺產，另也拜訪吉貝村長謝永乾、吉貝社區發展協會理事長呂福能等人說明拖離作業期程及方式，取得民眾支持。當地3-5月之際因東北季風盛行，海象惡劣，海上作業不易，歷經2個月動員整備，包含國外專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功於颱風季節前將信燕輪拖離擱淺區；自4月23日至6月12日總共拖離671米，順利進入深水區，續由全港通503及港勤501兩艘拖船分別控制拖帶信燕輪船艏及船艉駛往臺中港，已於今(13)日9時抵達錨地等待入港，領港通知10時30分上船引領。

航港局葉協隆局長表示，船體能成功移除首要感謝吉貝地區民眾協助及支持，後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境；有關航港局代為移除之相關費用將依法向船東追償。(記者 賴奕熏 /報導)