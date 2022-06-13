各國邊境政策開放外，台灣也朝逐步解封邁進，距離可以出國旅遊已經指日可待，許多民眾已經開始超前卡位，搶訂下半年或是明年過年機票。根據易遊網機票銷售數據，自日韓相繼宣布開放政策後，機票搜尋量不斷攀升，短程熱搜3大航點為東京、首爾、曼谷；而受惠長程線與中遠期機票持續熱銷，單日機票營收更已突破8位數，反彈力道已經有跡可尋。

易遊網表示，雖然目前日本僅開放團客入境，但讓哈日族們已期待下半年自由行開放並搶先部署。

票價方面，由於全球通膨加上燃油價格上漲，未來機票成本勢必會增加。以國人最喜愛的旅遊地日韓來說，現況查詢下半年機票，日本機票較2019年漲幅約3-4成，韓國票價則有6-8成漲幅，然目前航班數尚未完全恢復，票價是否還有機會下修，還是得以未來市場供需為準。不過若想預訂下半年熱門節日或是明年過年，建議民眾可提前卡位，並且選擇退改規定較彈性的機票方案，可視政策狀況有調整空間。以現況查價，韓國下半年機票與2019年相比約有6-8成漲幅

為搶攻疫後自由行商機，並解決旅客痛點與立即性需求，易遊網首推全台唯一「線上改票自動化」服務，突破以往人工作業模式，透過線上操作3分鐘就可完成改票，不用再等待與客服一來一往的耗時回覆，提供更便利且高效的售後服務。此外，瞄準日本旅遊市場，已規劃日本一二線城市團體包機，共有4大航點選擇，並打造賞楓賞雪、美食溫泉、主題樂園、滑雪高爾夫等多種主題行程，待國外出團禁令解除後，會在最短時間上架銷售。而針對這兩年結婚卻無法出國度蜜月的新人，也籌備了歐洲蜜月旅遊團，讓新婚夫妻在國門重啟後可以補度蜜月。