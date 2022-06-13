中央宣布入境檢疫自15日起從「7＋7」天改「3＋4」天，但北市議員王鴻薇接獲友人陳情，政策太瞎了，因為後面4天可以去上班、外出，去所有場所但不能回家。市長柯文哲對此回應，上一次就說很白痴的政策，現在又來一個，執行上很困難，最後演變成上下交相賊。

柯文哲今赴議會進行市政總質詢，王鴻薇提到，中央宣布入境從原來7＋7改3＋4，很多人非常歡迎，暑假要到了希望有機會出國，但最後3＋4政策竟然必須在同一地點，且住防疫旅館要1人1戶要住滿8天，很多人想說太瞎了，有必要這樣嗎？回來還要住8天，更扯的是後面4天可以去上班、上課、去所有場所，但不能回家。

對此，柯文哲先是說，「不要問我」，接著回應上一次就說很白痴的政策，現在又來一個，執行上很困難，同一旅館，有的人是前3天不能外出，有的是後4天可以外出，如果他是旅館門房，天啊，管理上很困難，常是政治原則是簡政輕稅，搞一個制度就很難執行。

柯文哲認為，制度很複雜，常常就是下一道命令，下命令的人知道大概執行不會徹底，華人文化圈的特色，法律都是參考用的，接到命令的也知道不要鬧上媒體，不要被抓到就沒事，這叫上下交相賊。

王鴻薇也說，明知道執行不了，大家惡搞一通，朋友小孩要返台為此改飛機，改飛機後才發現和原本一模一樣，到底怎麼那麼瞎，有必要讓指揮中心了解。