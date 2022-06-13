勇士主將柯瑞（Stephen Curry）在2009年第7順位被勇士選中，前面還有6支球隊選了別人。美媒《雅虎體育》此時回顧當年沒選柯瑞的那些球隊，他們真的有做出他們自以為的更好選擇嗎？

選秀狀元：布雷克葛瑞芬（Blake Griffin），快艇當時看中了這位體能勁爆的大前鋒。事實上葛瑞芬是一個相當稱職的狀元，入選6次全明星賽，給快艇注入活力與票房，2011年的灌籃大賽冠軍更讓他出盡了鋒頭。本季效力籃網，場均6.4分、4.1籃板。

選秀榜眼：灰熊選擇泰比特（Hasheem Thabeet），這位來自東非的坦尚尼亞、身高221公分的大型中鋒，首季僅有3.1分、3.6籃板，隔年就被打包賣到火箭，在G聯盟浮沉。歷經拓荒者、雷霆、七六人、活塞（未上場即被釋出），NBA生涯在2013-14球季結束。

選秀探花：雷霆選擇哈登（James Harden）。哈登有多強不必贅述，10次入選明星賽、6次聯盟第一隊都超過柯瑞，只能說雷霆慧眼識英雄。本季從籃網轉到七六人，場均22分、10.3助攻。

選秀第4名：國王選擇伊凡斯（Tyreke Evans），當時外界給予伊凡斯極高評價，認為他是一個進入NBA就能即刻發揮實力的得分高手。果然伊凡斯在菜鳥球季打出場均20.1分、45.8%命中率，壓過所有同梯獲選新人王。然而他的戰力逐年下滑，還在2019年爆發濫用藥物事件遭禁賽兩年。他目前為自由球員。

選秀第5名：灰狼選擇盧比歐（Ricky Rubio），這是首位在柯瑞之前被選中的控球後衛，盧比歐的防守和傳球還不錯，但是進攻方面就算不拿柯瑞相比，也是相當平庸。他沒入選過明星賽，本季在騎士場均13.1分、6.6助攻。

選秀第6名：弗林（Jonny Flynn），灰狼把第2次選到柯瑞的機會拿去選了弗林！他也是控衛，評價似乎很高，沒想到是一顆地雷，首個球季打完就被降到G聯盟，隔年轉手到火箭、拓荒者之後即從聯盟消失，前往海外發展。

選秀第7名：勇士選擇柯瑞。由此看來，該屆選秀最嘔的並非快艇或灰熊，畢竟他們缺的位置不同。然而灰狼連續兩支籤都選擇控衛，偏偏不選柯瑞？勇士球迷可能會永遠感謝他們。弗林多年後被評為「灰狼隊史最糟的一個選擇」。

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