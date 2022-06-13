女星大S(徐熙媛)與「京城四少」汪小菲於2021年底離婚，3個月後，大S宣布再婚24年前的舊愛具俊曄，但在一片祝福聲中，汪小菲卻暴走亂爆前妻隱私，事後被證明非事實，也間接曝光大S身體狀況不佳，事實上，大S過去曾在節目中認曾罹患憂鬱症，更因此厭食，妹妹小S也證實，「很怕她(大S)拿刀殺我」。

大S再婚後，突被前夫汪小菲指控長期服用違禁藥物，還每個月花他100萬，事後證實大S是因癲癇發作服用處方藥，100萬則是一雙兒女的撫養費，汪小菲反倒遭狗仔葛斯齊曝光證據照，大爆他婚內出軌，輿論瞬間反轉，兩人過去的種種則又被挖出討論，包含大S的健康問題。

近日《康熙來了》臉書粉專貼出多則過去大S上節目的片段，其中，大S吐露自己曾罹患憂鬱症，主持人蔡康永進一步詢問，她則表示以前妹妹小S看她憂鬱躺在家裡，「都好怕我拿刀殺她」，她只好笑回：「要殺也是先殺媽媽」，沒想到玩笑話後來被曲解，讓大S備感無奈。

大S年僅17歲出道，一舉一動都被攤在鎂光燈下關注著，缺乏隱私與自由，且她是個完美主義者，因此而罹患憂鬱症併發厭食症，甚至導致了癲癇，所幸大S最終請求專業醫師協助，加上家人、朋友的陪伴，才戰勝了憂鬱症，而這節目片段被挖出後，眾網友不僅誇讚她堅強，忍不住看哭了，「好喜歡大小S」、「姊妹情深」、「影片最後有洋蔥」，引發討論潮。