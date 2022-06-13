確診者分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

提供視訊診療的醫院。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

提供視訊診療的醫院。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天13日新增新冠肺炎本土確診1140例，其中男性583人、女性557人，年齡分布1歲以下至99歲，目前居隔人數9334 人，平均每位確診者居家隔離人數1.3人；自今年1月1日至今天0點，累積本土案例5萬1942人，人口占比確診率達9.7％，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，防疫不鬆懈。

衛生局長張蕊仙表示，目前國內陸續出現8例MIS-C(多系統發炎症候群)個案，皆為兒童、好發年齡層為6到12歲，雖然苗栗還無此類個案發生，但提醒家長不論是兒童或青少年，在確診後的6周內，都需多加注意孩子是否出現「持續發燒」，以及腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈任一症狀，需立即送醫評估。

另外，近來本土疫情持續延燒，居家照護確診者若有需要急迫就醫時，卻因全家確診難以陪同就醫，指揮中心已放寬，若症狀緩解後，確診者也可以陪同確診者前往就醫。居家照顧確診個案，如果出現發燒等症狀，建議透過視訊或電話預約方式看診。

如無法預約視訊診療，或視訊診療無法處理，以防疫車隊、同住親友接送、自行前往（如步行、自行駕／騎車）或確診者陪同就醫，必須聯繋衛生局防疫電話，以報備確診者電子圍籬解除事宜，就醫應全程佩戴口罩，避免與他人交談，報到時主動告知院所為確診個案。

民眾快篩陽性時，請以視訊診療為第一優先，目前本縣視訊診療診所有91家(西醫60家可快篩陽判定通報及開立藥物；中醫31家可開立清冠一號）快篩確診判定通報、中醫視訊診療院所增減更新（西醫增加6家、中醫減少1家），提醒請民眾留意善用，相關資料可至衛生局官網COVID-19疫情防治專區，「快篩＝確診」頁面查詢。

有關指揮中心公布傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論決議5至11歲兒童疫苗將從現行相隔12周，縮短到4周即可施打第二劑，且不可混打廠牌，最快6月下旬接種。上述政策目前尚未實施，衛生局將接獲正式執行公文後盡速安排及公告接種事宜，請民眾放心。