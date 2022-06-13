一名媽媽12日上午帶著患有妥瑞氏症的兒子至台北天母看電影，因兒子持續發出「啾啾啾」的聲音，引起同場觀眾不滿，最終媽媽揭露兒子病情，還拋出一句「社會就是這麼殘酷」就離場，消息引起輿論熱議。對此，一名同為妥瑞氏症患者的網友發聲告白，透露自己看電影只選冷門時段，認為不該期望大眾無條件體諒病況，文章曝光被廣大網友推爆。

該名媽媽12日帶約7歲的妥瑞氏症兒子看電影離席一事，近日在社群掀起討論，而所謂妥瑞氏症，為一種神經發展性疾病，多發於5至15歲兒童，致病原因不明，主要症狀為抽動，或反覆不自主運動或發出聲音。 〈延伸閱讀：看電影傳來「啾啾聲」觀眾全怒了 她起身含淚帶兒子出場〉

同為妥瑞氏症患者的網友在PTT發文吐露心聲。（翻攝自PTT）

對此，一名網友在論壇批踢踢八卦板回文分享，自己同屬妥瑞症患者，也有發出怪聲或不自覺亂說話之症狀，過去因大眾的不理解吃過許多苦，但他認為該位媽媽實在不該情緒勒索同場電影的觀眾。

該網友指出，他若看電影必定選冷門時間或冷門電影院，並選擇角落或走道位置，降低對他人的干擾，因為他認為「別人也是花錢來看，活該受罪被我影響嗎？」他肯定該位母親鼓勵小孩勇敢踏出去，但直言也該學習變通方式。

該網友表示，許多人都仗著自己的病而要求他人無條件體諒，若不符期望就用社群討聲量，但他認為，應該追求的是讓別人把你當正常人看待，而非以同情心態，因為沒有人有義務包容他的病症。

文章曝光後，再次引起網友討論，不少人再回應，「推，包容是互相的」、「原PO觀念正確到蠻稀有的」、「我不想麻煩別人，相對的我也不希望別人沒道理麻煩我」、「硬要一般不知情的人去體諒，有點超過」、「你很棒」、「推，尋找折衷的辦法，才叫融合，不是哪一邊一定要完全配合」。