新竹市高中以下各級學校今起恢復實體上課，副市長沈慧虹今天一早特別到西門國小了解復課首日的校園防疫狀況。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市高中、國中小、公立幼兒園13日起恢復實體上課，副市長沈慧虹今天一早特別到西門國小了解復課首日的校園防疫狀況。她說，市府已請學校落實清消，讓學童安心返校，家長若有疑慮，仍可自行申請防疫假，不計入出缺勤紀錄；另，確診者發病前2日曾到校，該班級停班3日。

沈慧虹今天到西門國小了解復課首日防疫工作，包含入校防疫通道，確保師生入校皆佩戴口罩、酒精消毒及測量體溫，另檢視健康中心防疫物資整備情形、訪視班級清消工作，確保校園各項防疫工作到位。

她更化身學童進入教室，在老師指導下使用酒精擦拭桌子、試用防疫隔板，並提醒學童「只有在吃飯、喝水時才可以脫下口罩」。

沈慧虹表示，學校都已做好準備，讓學童回到校園正常生活，教職員及營養午餐廚工群，基本上都已打滿3劑疫苗，有特殊情況者則須快篩、確認陰性後才得進校，另為有效做好防疫工作，請班級執行固定人員配膳作業。

她說，新竹市於6月10日前已完成全市37所國小學童BNT疫苗施打，目前正積極辦理國高中追加劑場次，各校復課後仍應實施體溫量測及注意學童健康自主管理，教室內應保持通風，若校園出現確診個案，1人確診該班停班3日。

西門國小校長陳進豐指出，該校校園出入口設置有體溫篩檢站，並規畫進校路線，確保實施體溫測量，凡體溫超過38度者，校方將通知家長盡速帶往就醫，並造冊列管追蹤，用餐期間需使用隔板，同時加強管控廚務人員、強化廚房清消頻率。

教育處長賴榮光表示，復課前已請學校盤點校園防疫物資、購置全新防疫隔板、增加課桌椅間距，請各校遵守相關防疫措施、留意師生健康狀況，持續透過學校網站及跑馬燈，宣導防疫衛教訊息。

復課後各校相關防疫措施，仍依教育部「校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情調整授課方式實施標準辦理，各校因匡列而停止實體上課資訊，持續於教育網公告，以利家長掌握學校疫情最新情形。