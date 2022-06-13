瘦子將於8月舉辦小巨蛋演唱會。（本色音樂提供）

瘦子的「地囚人演唱會」因疫情延期一年，終於確定將於8月13、14日首次以個人之姿登上小巨蛋開唱，今（13日）公布演唱會主視覺，只見瘦子頭戴著太空帽側身的臉，猶如電影海報般的設計，讓人增添遐想空間；多了演員身分的瘦子，近期在表演上更多突破，還參與由阿達主持的網路節目，跟好友們一起購買紅髮艾德也有的西蘭公國爵位，並在節目上扮裝成公爵與騎士讓大家笑翻。

原定去年舉行的演唱會，前置期便因疫情中止延期，幸好計畫都尚在紙上談兵沒有損失，許多演出邀約也都延期，讓瘦子得以全心創作，在今年初發行《EARTHBOUND》專輯；演唱會今年捲土重來，不僅節目內容重新編排，瘦子與音樂總監陳星翰、演唱會製作導演及經紀人喬治，也對曲目一再推翻重置不下數10次。「地囚人演唱會」演唱會門票18日開賣，當天瘦子將在線上跟本色音樂的小編們，一起幫大家解決搶票時發生的問題。