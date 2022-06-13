近日七股這處小燕鷗築巢育雛的地方，志工們觀察到小燕鷗寶寶陸續孵化，還在廢棄鹽灘跑跳，等待雌雄鳥來餵食，萌樣超可愛。（黃永豐提供／張毓翎台南傳真）

近日七股這處小燕鷗築巢育雛的地方，志工們觀察到小燕鷗寶寶陸續孵化，還在廢棄鹽灘跑跳，等待雌雄鳥來餵食，萌樣超可愛。（黃永豐提供／張毓翎台南傳真）

國際2級保育鳥類「小燕鷗」進入繁殖期，台南市首度發現小燕鷗築巢育雛成功，這是今年全台第9處被發現的地方。台南市生態保育學會1個月前，在七股區一處廢棄鹽灘地，發現20幾對小燕鷗築巢育雛，為避免閒雜人等或車輛入侵影響，後續派員密切關注，近日小燕鷗寶寶陸續孵化，參與志工獲悉後都相當欣慰。

宜蘭南澳鄉南溪出海口、新竹、高屏溪口、桃園竹圍漁港、彰濱海岸、雲林濁水溪、台東知本、花蓮溪口等8處，已有鳥友發現小燕鷗築巢育雛成功的足跡；而1個月前，台南七股這處廢棄鹽灘，是台灣第9處發現小燕鷗築巢育雛的地方。

台南市生態保育學會理事長邱仁武指出，小燕鷗在台灣為夏候鳥，部分為留鳥，是台灣最小的鷗科鳥類，也是國際二級保育鳥類，常單獨或結群，出沒在海岸、河口、沼澤、魚塭及鹽田溼地等環境，牠們偏好在海岸開闊的砂礫地築巢，每巢會有1至3顆卵。

邱仁武說，近日七股這處小燕鷗築巢育雛的地方，志工們觀察到小燕鷗寶寶陸續孵化，還在廢棄鹽灘跑跳，等待雌雄鳥來餵食，萌樣超可愛，令人興奮不已。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐表示，自台南市生態保育學會發現後，每天都有熱血志工輪流守護小燕鷗築巢育雛，攝影家王素滿、李進裕也都有拍攝監控，目前已到了離巢期，為了讓牠們不被干擾，就暫不公布小燕鷗築巢育雛成功的棲地。