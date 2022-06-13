教育部公布111年「閱讀磐石獎」推動閱讀績優學校、團體及個人得獎名單，苗栗縣共拿下6項獎項，分別為公館國中、雙連國小及東興國小獲閱讀磐石學校獎、後龍鎮立圖書館獲閱讀推手團體獎、建中國小教師范美華及新開國小教師楊雯捷獲閱讀推手個人獎，獲獎數為全國第6，其中東興國小是苗栗縣內第1所獲得兩次閱讀磐石獎學校，成果非凡。

苗栗縣長徐耀昌13日接見表揚獲獎團隊與教師，並由雙連國小英語朗讀「你是誠實的」，以及東興國小的舞動青春「叮咚」精彩表演為頒獎典禮暖場。

縣長徐耀昌表示，教育部「閱讀磐石獎」為國內推動閱讀工作最高榮譽獎項，深受全國國中小、社會團體、教育工作者的重視與肯定，今年經評選後統計全國含六都的22縣市獲獎數，苗栗縣排名全國第6名，成果豐碩。

徐耀昌說，由於評選的閱讀獎項須累積3年以上閱讀推動歷程才能獲獎，因此能獲得殊榮實屬不易，尤其東興國小為苗栗縣內第1所獲得兩次閱讀磐石獎的學校，誠摯感謝各位對苗栗教育的貢獻，也期盼所有獲獎團隊與師長繼續為閱讀教育努力，培養出擁有個人閱讀能力的孩子，並持續參與各項競爭型計畫與閱讀競賽，共創幸福書香讓「閱讀動起來，苗栗亮起來」。

東興國小106年以「閱讀陀螺儀興亮孩子的光」方案獲閱讀磐石獎，今年以「東興閱讀魔法森林」方案，培養學生學習力、理解力、思辨力、創作力、合作力、科技力，面對未來人生的挑戰，並精進教學、關懷家鄉、孩子學習解決生活問題，再獲教育部閱讀磐石學校獎肯定。

公館國中以方案「跨閱 3C，讓孩子成為閱讀行動家」獲獎，運用3C讓孩子成為擁有「國際視野，在地實踐」能力的閱讀行動家，並藉由雙語閱讀課程，教授閱讀理解、資訊素養及主題探究課程，提升學生閱讀理解力、思辨力與實踐力，培養成為具備自學力的終身學習者。

雙連國小獲獎「飛閱雙連 恁ㄢˋ數PEARS」方案，則用閱讀設計結合社區產業水梨，閱讀課程改變教師的教與學生的學，閱讀創意成果的成效，成功帶動社區水梨經濟產業發展，社區家長也感受到閱讀對產業行銷的效益，掀起社區閱讀熱潮，讓孩子和社區看見未來的希望。

後龍鎮立圖書館以「海線生活日常：我在後龍吹風掀冊」為方案，規劃精彩多元的全民閱讀活動、深耕在地，推動本土教育，開展圖書館能見度，共享從「樂閱讀」開始、「閱多識廣」增廣見聞到「登百閱」攀上閱讀巔峰，打造屬於居民們的大書房，期望所有居民「歡迎來坐，攏來讀冊」。

建中國小教師范美華方案「愛閱巡水員．優游閱讀河」呈現20年的閱讀推動經驗，從自主閱讀到培養能力，達成素養展能，帶領建中國小孩子自主、自在優游在書河中，深入體驗、探索、實作與實踐，連結生命與土地，讓孩子在書河中，喜悅地展現素養能力，成為一位終身閱讀學習者。

新開國小教師楊雯捷以「注入閱讀涓滴，激起悅讀漣漪」方案，營造能閱讀的環境，如社區共讀站新開故事館、班級閱讀角及飄書站等，長期將閱讀融入學校課程及行事，讓新開的孩子從「想讀」、到「會讀」、以達「愛讀」的境界，成為具有社會適應力與應變力的學習者。