中職上半季例行賽受到疫情及天候影響，讓各隊補賽補不完，原本下半季將於7月15日開打，經與各球團討論後，為使上半季例行賽能順利完成，聯盟決定將下半季首週賽程延後，從7月19日開賽。
依照原本賽程計畫，上半季例行賽到7月3日，4日起為補賽週，但現在補賽已經排到12日，若按照原本賽程安排，15日下半季就要開打，若未來再有延賽恐會影響到下半季賽程。
今天聯盟公告，經與各球團討論後，決定將7月15至17日、3天賽後往後調整至10月21至23日進行，下半季賽程於7月19日展開，15至17日調整為上半季補賽日。
以下是聯盟針對「2022年下半季例行賽第一週賽程調整」說明：
一、因疫情與天候影響，聯盟上半季例行賽延賽場次增多，經與各球團討論後，為使上半季例行賽能順利完成，聯盟決定將下半季首週賽程延後。
二、原定下半季第一週賽程，7/15(五)至7/17(日)調整為上半季補賽日程，該週賽程往後順延至10/21-23進行，下半季於7/19(二)開賽，特此公告。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。