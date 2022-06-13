中職上半季例行賽受到疫情及天候影響，讓各隊補賽補不完，原本下半季將於7月15日開打，經與各球團討論後，為使上半季例行賽能順利完成，聯盟決定將下半季首週賽程延後，從7月19日開賽。

依照原本賽程計畫，上半季例行賽到7月3日，4日起為補賽週，但現在補賽已經排到12日，若按照原本賽程安排，15日下半季就要開打，若未來再有延賽恐會影響到下半季賽程。

今天聯盟公告，經與各球團討論後，決定將7月15至17日、3天賽後往後調整至10月21至23日進行，下半季賽程於7月19日展開，15至17日調整為上半季補賽日。

以下是聯盟針對「2022年下半季例行賽第一週賽程調整」說明：

一、因疫情與天候影響，聯盟上半季例行賽延賽場次增多，經與各球團討論後，為使上半季例行賽能順利完成，聯盟決定將下半季首週賽程延後。

二、原定下半季第一週賽程，7/15(五)至7/17(日)調整為上半季補賽日程，該週賽程往後順延至10/21-23進行，下半季於7/19(二)開賽，特此公告。