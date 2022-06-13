中央流行疫情指揮官陳時中昨天宣布快篩陽性確診，副指揮官陳宗彥今代班主持疫情記者會，並透露陳時中目前病況，強調目前身體狀況都很好，已透過視訊診療的方式，聽從醫囑服藥，感謝社會大眾的關心。

之後記者進一步追問陳時中出現哪些症狀，陳宗彥僅回應，一般確診者有的症狀指揮官都有，並未細說。

防疫指揮官陳時中昨日確診，發言人莊人祥昨表示，陳時中覺得全身痠痛、流鼻水、打噴嚏，因此採檢，出現陽性後，決定在家隔離，已透過視訊診療認定為確診。專家諮詢小組召集人張上淳也說，陳時中症狀很輕微，身體狀況比同齡者還健勇，陳時中打過3劑疫苗，相信只要經適當藥物診治，就能維持輕症，很快康復。

陳時中今年68歲，心臟曾裝過支架、菸齡50多年，屬高危險族群，台大兒童醫院院長黃立民表示，雖然陳曾戒菸，但時間不長，若肺部功能還未恢復，仍有相當的中重症風險，需特別注意，如果5天內容易喘、精神不佳、血氧濃度下降，就得進一步治療。