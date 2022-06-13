有意參選台北市長的前交通部長林佳龍，拋政見要投入100億推首都圈觀光產業聯盟，台北長柯文哲13日表示，「這個我媽媽都跟我講」，要先有計畫才編預算，不是先編預算才寫計畫，要先有計畫才知道推行計畫要用多少錢，怎麼會沒有講計畫就說要100億，100億要做什麼？

柯文哲今午赴議會進行市政總質詢，議員王鴻薇指出，林佳龍拋出投入100億推首都圈觀光產業聯盟。

柯文哲則回說，「這個我媽媽都跟我講」，要先有計畫才編預算，不是先編預算才寫計畫，要先有計畫才知道推行計畫要用多少錢，怎麼會沒有講計畫就說要100億，100億要做什麼？「我媽媽說前瞻計畫很奇怪，問她為什麼就是這樣講的，就覺得媽媽很聰明。」

王鴻薇表示，柯文哲應該說是根據8年執政經驗分享，林佳龍也執政過應該知道，你說你媽媽跟你講網友又要罵你「媽寶」，而且是用你媽媽的話罵林佳龍？

柯文哲說，沒有要罵林佳龍啦，只是邏輯是這樣。