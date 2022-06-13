出身豪門的香港女星葉璇以選美打開知名度，1999年風光拿下華裔小姐冠軍和最具古典美態獎，有著絕佳氣質和古典美，讓她火速在演藝圈竄紅，近年把演藝重心轉往大陸，也積極經營微博、抖音等社群網站，日前則分享感情觀，不過她卻被網指臉蛋、五官全變了，第一眼看還認不出來。

42歲葉璇日前感性分享愛情觀，她認為，良好的感情互動，會讓人變得溫柔又可愛，「愛就是有讓人隨時隨刻變成小孩子的魔力啊」，只見葉璇身穿黃色上衣、放下一頭烏黑長髮，不過網友卻指葉璇「長得不一樣」，指她不只臉變長、還有眼袋，完全變了另一個人，「跟以前不一樣」、「怎麼變樣了？開美顏嗎？」、「居然沒認出你」、「怎麼覺得臉型變了」，不過也有粉絲力挺葉璇，大讚她依舊是美女一枚。

葉璇以絕佳氣質和古典美，讓她火速在演藝圈竄紅（圖／本報系資料照片）

針對網友質疑「修修臉」，葉璇沒有正面回應，不過有人留言「被戀愛滋潤的女人最可愛」，還釣出葉璇貼出笑臉和害羞貼圖，並回應：「謝謝」，其實，葉璇是新婚人妻一枚，她在去年9月嫁給在南京師範大學擔任教授的老公，葉璇婚後定居上海，雖然夫妻分隔兩地，不過葉璇每個周末都會到南京探望丈夫，有網友則敲碗葉璇分享婚紗照，對此，葉璇還直白說：「為啥要給你看？」