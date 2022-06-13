新竹台大分院即日起於新竹、生醫竹北及竹東3院區共同辦理為期1周的「器而不捨，器官捐贈說I do.」系列活動，於門診大廳設置宣導攤位，並針對院內同仁提供相關教育訓練，發起簽署器官捐贈同意書，於醫院官網與社群媒體串聯，以提升社會大眾對於挽救生命重要性的認識。

新竹台大分院社會工作室說明，台灣在1987年6月19日公布了《人體器官移植條例》，成為亞洲第1個有器官移植法律的國家，也展開了器官捐贈移植嶄新的一頁，而衛福部也在2015年開始擇定6月19日為「器官捐贈紀念日」。

根據器官捐贈移植登錄中心資料顯示，2022年等候器官移植的人有1萬餘人，然而接受大愛器官捐贈移植卻僅百位，還不到2％的比例，仍有多數的病人在等待適合的器官。

去年5月國內因新冠疫情爆發啟動3級警戒，各醫院非但無法舉辦器捐宣導活動，甚至也不能作跨院移植，以致於期間國內每月器官捐贈移植媒合例數幾乎都是個位數，疫情也衝擊到器官捐贈率創新低，去年有逾千名重症患者因等不到適合器官離世。

社會工作室主任林世媛說，新竹醫院自2020年至今共有15名大愛捐贈者，捐贈者及其家屬表示，等待器官捐贈者長期以來承受著病痛的折磨、與死神拔河的心情他們是最感同身受的，選擇器官捐贈不只是延續生命，更是延續愛與希望。

1個人並不能決定其生命的長度，雖然生命必然會消逝，但「器官捐贈」可以為消逝的生命帶來延續的希望。

新竹台大分院邀請大家到新竹醫院（13日至17日）、生醫醫院竹東院區（15日）、生醫醫院竹北院區（16日），參與器官捐贈宣導系列活動，活動現場備有器官捐贈意願書簽署，做好事、拿好禮，歡迎民眾踴躍支持與參與，一同加入器官捐贈的行列，給更多等待器官捐贈者，延續生命無限的希望，讓生命發光發熱，讓愛無限延伸。