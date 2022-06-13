谷歌（Google）上萬名女性員工集體控告公司性別歧視，包括男女同工不同酬，女性只能接受較低薪資與職位。Google對此同意支付1.18億美元（約新台幣35億元）和解。

法新社報導，Google今天表示很高興達成和解，在沒有承認有不當行為的情況下解決這起集體訴訟。

兩家法律事務所在10日晚間發出的聲明中說，這項1.18億美元的和解協議，涵蓋自2013年9月以來在加州為Google工作的約1萬5500名女性員工。

Google在和解協議中也同意第3方分析公司招聘和薪酬做法。

Google在致法新社聲明中說：「雖然我們堅信公司的政策和做法是公平的，但經過近5年的訴訟，雙方一致認為，在沒有任何承認或調查結果的情況下解決此事符合所有人最佳利益。我們很高興達成這項協議。」

根據律師事務公布的協議副本，內文說「Google否認訴訟中的所有指控，主張公司向來完全遵守所有適用的法律法規及規範」。

原告的兩家律師事務所表示，法官仍必須批准這項協議。

Google去年曾同意向美國勞工部支付380萬美元（約新台幣1.1億元），就被控歧視女性工程師和亞裔求職者一案達成和解。