27歲的陳先生臉上反覆長了嚴重囊腫型青春痘。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中27歲的陳先生，從高中開始，臉上反覆長了嚴重囊腫型青春痘，因課業繁重，沒有辦法好好的規律治療，直到有了心儀對象，開始在乎面子問題，於是掛了皮膚科門診尋求專業醫師的幫助，經診察後配合口服A酸、抗生素及局部痘痘針注射治療，困擾已久的門面，終於逐漸控制改善。

大里仁愛醫院皮膚科醫師江品萱說「青春痘」又名「痤瘡」，顧名思義好發於青少年及年輕人，在12到25歲族群中，約有85％的比率有青春痘的困擾。然而，青春痘可以發生在任何年齡層，在大於50歲的成年人中，仍有約7％男性及15％女性有痤瘡的困擾。

其主要致病原為賀爾蒙改變，毛孔角化異常、皮脂腺分泌旺盛，臉上共生細菌痤瘡桿菌增生，造成毛孔阻塞與發炎，進而產生粉刺、丘疹與膿皰。

江品萱說，青春痘的治療包含局部或口服抗生素及A酸、賀爾蒙調控等等。青春痘可以想成是年輕人的慢性疾病，無法在短期內根治，治療的目的在於減少併發症-痘疤的產生。痘疤治療並不簡單，需經過多次的複合式療程，如雷射、化學換膚、皮下剝離、填充物治療甚至手術，方能慢慢改善。

江品萱提醒：近年來，新冠疫情肆虐，配戴口罩時間增加，其造成的悶熱、摩擦及壓迫可能會惡化或誘發痤瘡及酒糟性皮膚炎，需正確的清潔皮膚、適度拿下口罩讓肌膚休息、加強保濕維持皮膚屏障的完整。另外，尋求專業的皮膚科醫師早期治療、早期控制也十分重要，以減少疾病嚴重度及併發症。