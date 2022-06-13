麥可思《2022年中國大學生就業報告》（就業藍皮書）13日公佈，指出受到疫情影響下，大陸大學生薪資增速放緩。統計2020至2021屆大學生畢業半年後的月收入起薪平均漲幅為大學4％，高職3％，低於疫情前的2018至2019屆起薪平均漲幅的大學7％、高職6％，而具體看到2021屆大學、高職畢業生平均月收入分別為5833元（人民幣，下同）、4505元。

根據中新網報導，從專業差別來看，大學電腦類、高職鐵道運輸類專業月收入較高。2021屆大學電腦類、高職鐵道運輸類專業月收入較高，分別為6886元、5280元。

其中，大學專業方面月收入最高的大學專業是資訊安全專業、達到7439元，軟體工程專業月收入也超過7000元。此外，資訊工程、電腦科學與技術、網路工程、互聯網工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、資訊管理與資訊系統、自動化也進入前10名。

此外，不同區域的薪資水準差異明顯，長三角、珠三角地區經濟發達程度較高，應屆生在長三角的大學月收入6484元、高職4984元；珠三角薪資水準的大學6431元、高職4748元就明顯較為領先。