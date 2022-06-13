南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie，以亮麗外表與獨特的個人魅力受到全球粉絲的喜愛，出道至今人氣始終居高不下，受到大批粉絲及廠商的青睞。而近日登上時尚雜誌封面的她尺度大開，除了穿上透膚襯衫外還秀出火辣好身材，令粉絲看了臉紅心跳。

每次現身總能完美消化各種造型的Jennie，也因為經常穿著精品品牌CHANEL的服飾而被喻為「人間香奈兒」，成為該品牌多年來的代言人，而近日Jennie便受品牌及時尚雜誌邀請再度登上封面拍攝一系列美照。在公開的照片中，只見Jennie先是穿著黑色蕾絲洋裝倒在娃娃堆中，大秀白皙又修長的美腿；接著她換上V至肚臍的白色襯衫，而裡面疑似什麼都沒穿，隱約露出東西半球小露性感。

之後Jennie甚至以造型西裝外套搭配長裙及牛仔帽，展現帥氣衝突美，而西裝外套裡面則是同樣一絲不掛，使雙球曲線與纖細小蠻腰若影若現相當性感，網友被電到直呼「OMG」、「我的女神太美了」、「人間香奈兒果然非小妮子莫屬」、「真受不了」、「媽呀！這身材太美了」、「妮妮的可塑性好強」、「鎖骨太性感了」、「衣服好透但我喜歡」、「這是要美死誰」、「小妮子真的風格好多變」、「她的封面每次都有驚喜」受到大批粉絲讚賞。