刑事警察局生物科技士鄧瑞林曾參與多起生物跡證DNA鑑定。（刑事警察局提供）

內政部警政署刑事警察局6月13日辦理警察節慶祝大會，表揚全國刑事鑑識楷模人員，從全國各警察機關所薦報的40名人選中遴選8位鑑識楷模，局長黃嘉祿在警察節慶祝大會對全體同仁不辭辛勞，努力維護治安工作表示肯定，同時感謝同仁眷屬們在背後默默支持，讓警察同仁工作上得以無後顧之憂地全力衝刺。

全國刑事鑑識楷模分別是刑事警察局生物科技士鄧瑞林、鐵路警察局股長施秀賢、新北市政府警察局警務員楊端凱、高雄市政府警察局警務員林景山、新竹縣政府警察局巡官楊宜軒、臺北市政府警察局偵查佐余嘉維、臺中市政府警察局偵查佐楊英哲及臺南市政府警察局警員黃浩翔。

其中刑事警察局生物科技士鄧瑞林，於2006年進入刑事局服務，曾參與多起生物跡證DNA鑑定，包括「東海之狼連續性侵害案」、「菲律賓男子空中性侵案」、「韓國女遊客遭計程車司機性侵案」、「馬來西亞女大學生遭性侵殺害案」等案，提供關鍵性破案證據。

鄧瑞林「台鐵太魯閣408列車重大事故案」發生當日即趕赴現場，協助檢體採證，並於採獲檢體後連夜將第一批檢體送回該局，隨即投入實驗室，進行罹難者身分鑑定工作，協助在最快時間內為罹難者家屬找回至親，對於該重大災難案件之鑑定具有重要貢獻。

其他則為鐵路警察局股長施秀賢，執行「台鐵太魯閣408列車重大事故案」現場勘察工作，深入案發現場進行查扣與採證工作，協助釐清案情並幫助罹難者回家。

刑事警察局表示，針對當前治安重點工作「反毒、打詐、掃黑、肅槍」，透過溯源反毒、掃蕩幫派等具體作為，主動打擊各類犯罪，展現警方執法決心。面對新冠肺炎疫情及年底地方公職人員選舉，落實查處爭議訊息案件及加強查賄制暴工作，並與各地方警察局攜手共同合作，期能維護社會安寧秩序。