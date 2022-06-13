台中市盧姓與鄒姓男子，疑因投資糾紛釀殺人案，鄒嫌等6人11日凌晨至死者盧男住處前，竟將人押上車，載至南投1處鐵皮屋動毆打，直到盧意識不清，又將人載回台中某醫院就醫，醫院打電話向警方報案，警方到現場逮人，最後盧急救後仍傷重不治。檢方12日將鄒男等3人，依妨害自由、傷害致死罪嫌送辦，法院13日裁定鄒羈押，另陳、林、黃、黃、許姓男子因妨害自由罪，交保候傳。

根據了解，死者盧男租屋在西屯區某重劃區豪宅，與鄒姓主嫌認識多年，雙方疑似近期發生合作投資糾紛，11日凌晨鄒等6人再到死者租屋處前談判，仍一言不合起爭執，鄒男等人乾脆將盧押上車，驅車前往南投動私刑，導致鄒傷重送醫仍宣告不治。究竟是否因投資糾紛引殺機，檢警不願意證實。

台中地檢署檢察官12日問訊，將涉案鄒姓、陳姓、林姓男子等3人，依妨害自由、傷害致死罪嫌聲押，因鄒嫌有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准；陳姓、林姓男子，法院駁回檢方聲請，以妨害自由罪，交保候傳。另外涉案的黃姓、黃姓、許姓到案後也依妨害自由罪部分，以6萬至10萬元不等金額交保候傳。