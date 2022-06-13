花蓮縣警局斥資6億3千多萬元在廳舍旁興建警勤科技大樓，工區電纜卻遭竊，警方研判，宵小應是刻意繞過大門的駐衛警，並從一旁縣議會停車場的低圍籬闖入工區；示意圖。（羅亦晽攝）

花蓮縣警局日前斥資6億3千多萬元在廳舍旁興建警勤科技大樓，預計今年10月完工，怎料近日卻傳出工區遭竊，宵小不僅成功躲過駐衛警，還將8捆總重達400公斤、市價逾5萬元的電纜順利搬運出去，警方雖在第一時間掌握竊賊身分，強調工程不受影響，顏面卻已盡失，鑑於此次經驗，未來也加強工區夜間巡邏密度。

花蓮縣警局正在廳舍旁進行「警勤科技大樓」興建工程，所需大樓電源配線都存放在其中一間備料室，怎料11日上午，工程人員發現裡頭8捆重達400公斤、價值約5.2萬元的紅銅配線消失，立即通報警方。

經警方調閱周邊監視器發現竊賊於事發當天凌晨進入工區竊取一批電纜線後，目前已完成現場採證，初步掌握犯案人數，已報請檢察官指揮，將迅速逮捕相關人士到案說明。

縣警局副局長柯政君表示，新建大樓原預計在5月完工，因某些不可抗因素延宕至10月，不過據承攬商表示，遭竊的電纜為備用材料，不影響工期。

柯政君坦言，雖然工區在警局旁，但因安全疑慮，警方不會進出，且工區均設有圍籬，平常由廠商及其聘僱保全負責安全及管制出入人車，不過鑑於此次經驗，已請廠商落實安全管理及監控系統，強烈要求他們針對重要及價值高的機具與材料，務必做好保管動作，警方也會加強工地周圍的深夜巡邏守望勤務，嚴防竊案再次發生。

據了解，此次竊案作案人數應是2人，由於遭竊的工區地點位在花蓮縣議會停車場旁，現場水泥圍牆低，能輕易爬越，警方研判竊賊應是刻意繞過駐衛警並從該處闖入工區，再從還未架設玻璃的窗戶進入備料室竊取電纜線，不過此次竊案也讓警方傻眼，私下大嘆「真的糗大了」。