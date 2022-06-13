南韓半導體大廠三星電子近來動作頻頻，三星副會長李在鎔日前前往荷蘭，向半導體設備業巨頭艾司摩爾（ASML）尋求合作，還傳出將洽談投資收購案，其中鎖定台積電大客戶之一恩智浦（NXP）與英飛凌（Infineon）等。前外交官介文汲分析指出，三星這招非常狠，台積電恐因此流失大客戶訂單。

介文汲在《寰宇全視界》節目表示，台積電大客戶恩智浦是目前車用晶片的歐洲主力廠，每年營業額約120億美元，如果三星買下恩智浦，恩智浦未來要委外代工就只會找三星下單，最終結果導致台積電大客戶流失。

介文汲直言三星「完全是衝著台積電來的」，除了恩智浦外，也傳出三星與英飛凌洽談收購，他強調，英飛凌是德國半導體大廠，如果三星也收購英飛凌，那就會跟上述狀況相同，未來基本上將由三星提供晶片製造給英飛凌。

不過另一來賓中華戰略學會研究員張競則有不同看法，他認為「會叫的狗不會去咬，會咬的狗不會叫。」分析從國際貿易機制，以及考量整體國安跟產業安全方面來看，像李在鎔這種高調出訪，最終都很難達到目的，可能背後真正目標是要帶動股價表現。

華爾街日報引述產業分析師說法指出，由於製程良率問題、生產設備供應不及，台積電和三星都碰到難關，預期最快明年就會波及電子供應鏈，2024年先進晶片供應缺口恐高達20%，未來產能增加可能不如市場預期。