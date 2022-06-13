台鋼雄鷹職棒隊8日正式加盟中華職棒聯盟，台鋼雄鷹球團13 日正式展開為期3天的「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」，高雄市長陳其邁出席開球表示，期許台鋼雄鷹像T1海神隊一樣，能一上一軍就把冠軍獎盃留在高雄。

圖說：台鋼雄鷹13日舉辦新人測試會，由高雄市長陳其邁開球、台鋼雄鷹董事長王炯棻擔任打擊。(記者張雅雲攝)

本次測試會進行之前，陳其邁、台鋼雄鷹董事長王炯棻特別前來為測試選手加油打氣，台鋼雄鷹並在測試會實戰投打開始前，特地邀請陳其邁開球。

陳其邁受訪時表示，這是睽別高雄6年之後，有新的職棒以高雄為家，落腳在澄清湖棒球場，球隊就是城市精神的象徵，所以台鋼雄鷹隊未來就是我們高雄精神的代表，很多高雄棒球迷共同的願望終於實現，「大家真的都非常爽」。

陳其邁也笑說，明年台鋼雄鷹參加二軍比賽，後年開始一軍，像職業籃球的海神隊，第一次比賽冠軍就留在高雄，所以假如升到一軍的話，冠軍獎盃當然就是要留在高雄，同時更呼籲民眾，「台鋼雄鷹隊已經在高雄，自己的孩子要自己疼，為我們台鋼雄鷹隊加油，加油最好的方式就是買門票來看球。」

王炯棻則表示，澄清湖球場可以容納2萬多個球迷，非常開心台鋼雄鷹有這個機會能夠與市府結合，因為一個進步的城市絕對要有一支球隊，進步的城市沒球隊，這個東西在國外是看不到的現象，台鋼雄鷹我們也講過，既然取名雄鷹，就是「雄贏（最贏）」，所以台鋼雄鷹，高雄最贏！

測驗當中會有實戰測驗，包含投打對決、守備與結合運動科學進行多項檢測等測試。這次共有 720 名報名，計有 473 名棒球好手符合資格，其中包含了 23 位高中畢業應屆生、5 位 2021 年 U23 中華隊國手、18 位 2022 年 U23 中華培訓隊選手、U18 中華培訓隊選手 1 位與 9 位 2022 年亞運中華培訓隊選手，以及具職棒球員經歷的25 位選手。

而今天也邀請7名資深棒球教練前來觀察並評選選手，除了由台鋼雄鷹的統籌教練林振賢領軍之外，也有黃甘霖、曾翊誠、蕭任汶、鄧蒔陽 、湯登凱、鄭乃文等各部門教練加入。成功錄取的球員將獲得台鋼雄鷹的推廌，擁有 2022 中華職棒年度新人選拔會資格。