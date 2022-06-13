近日一名男網友到花蓮海洋公園開心與美人魚表演者合照，卻因拍攝角度及燈光效果，導致照片瞬間變成靈異照片，引發網友熱烈討論，笑稱「好好的美人魚硬生生拍成背後靈」，沒想到貼文竟釣出美人魚表演者本人回應。

原PO昨（12）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，日前和女友到花蓮遠雄海洋公園，觀賞美人魚實境表演，兩人開心擺POSE合影，沒想到與他們合照的美人魚，只露出半張慘白的臉，再加上隔著玻璃及燈光效果，乍看之下宛如靈異照片，令原PO笑稱「阿娘喂！拍起來怎麼怪怪的」。

照片引發上千網友留言，「真的笑到我心裡發寒」、「好好的美人魚硬生生拍成背後靈」、「看起來怨念很深」、「拍攝者技術要不要再練一下」、「我笑死，人美也被拍到醜」；留言中也有不少酸民抨擊表演者的身材及長相。

貼文也釣出扮演美人魚的表演者魯筱希發文，她表示自己是照片中的美人魚本人，當下看到網友分享的「靈異照片」也笑到不能自己，針對留言中網友批評她很醜、很胖、長得又老又像鬼，她則表示，「EQ不夠可能先腦溢血」。

魯筱希經常在個人IG分享扮演美人魚的工作日常，期間曾嗆水、腳抽筋、腦袋撞破玻璃或礁石，甚至發生比基尼鬆脫等窘事，不過她說美人魚的表演工作已在5月31日結束，她則是回歸本業，繼續做房地產買賣。