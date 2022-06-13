美國總統拜登點名高運價為通膨萬惡之首，將大力整頓，貨櫃海運長榮（2603）、萬海（2615）及陽明（2609）及承攬業者台驊（2636）13日股價重挫，同時年線扣抵去年高檔的套牢區，拖累長榮13日跌破年線，年線也下彎，若股價無法有效上揚，年線助跌壓力沉重。

美國通膨遠高預期，5月份CPI創近40年新高，美國總統拜登呼籲國會整頓，並指高運價是業者的「敲詐」行為。美國眾議院將在本周審議《2022年海運改革法案》，沿用先前參議院表決通過的版本，將授予聯邦海事委員會監管海運業，不得任意增收費用。

美國出手嚴控運價，其背景美國不是全球海運業的龍頭，企圖把通膨之罪「甩鍋」到海運業者身上。

根據海運諮詢機構Alphaliner資料顯示，依據第一大為為瑞士的地中海航運，第二大丹麥的馬士基，第三大為法國的達飛，前三大掌握了全球運能的46.6％，甚海島型台灣更孕育三家知名海運業者，包括長榮、陽明及萬海，分別居第六、第八、第11大。

長榮5月合併營收為歷史次高，第三季為傳統海運旺季，營運將一路旺至10月底左右。拜登政府嚴控運價，是否會影響運價，值得關注。