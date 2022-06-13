位於台北市民生東路三段「蛋黃區」、屬於老台北人記憶的臺北大學，即將要拆除重建了！臺北大學今（13）日與宏匯集團的「宏匯民生合作聯盟」，正式簽訂「臺北大學民生校區產學合作中心及校友會館新建營運移轉案」BOT契約；預計將改建3棟大樓，2026年完工，這也是宏匯集團第四座BOT開發案。

未來將在臺北大學民生校區，打造產學合作中心及校友會館，包括3棟建築物，分別為：地上9樓、地下1層的校友會館，地上2樓的多功能運動場館，及地上17樓、地下3層的產學合作中心，預計總興建樓地板面積為1.5332萬建坪，投資金額約30.72億元，估計2026年可完工啟用。

今天的「臺北大學民生校區產學合作中心及校友會館新建營運移轉案」開發經營契約簽約儀式，由臺北大學校長李承嘉、及宏匯集團董事長許崑泰，共同簽署。財政部長蘇建榮、聯貸銀行彰銀、合庫、臺北大學校友總會會長林錫埼等人，都與會見證。

未來臺北大學民生校區產學合作中心及校友會館將由宏匯集團全力投入興建經營，開啟產官學合作新頁。

臺北大學表示，為使學校具國際競爭力，於110年8月依促參法暨相關法令規定辦理「臺北大學民生校區產學合作中心及校友會館新建營運移轉案」，公告徵求民間投資人，期能利用民生校區良好的區位優勢，充分活化臺北校區資產，全面達成提升國際競爭力的目標，同時建設臺北校區成為都會型學園。

歷經五年的推動、規劃之下，日前終於經甄審委員會評選，由宏匯集團旗下宏匯股份有限公司等2家公司，共同籌組的「宏匯民生合作聯盟」獲最優申請人資格，並成功完成議約。

今日於內湖t. Hub內科創新育成基地，舉辦「臺北大學民生校區產學合作中心及校友會館新建營運移轉案」開發經營契約簽約儀式。

臺北大學民生校區向來以提供進修推廣、商務人士在職進修為主，因與產業界交流頻繁，進而發展出產學合作及其衍生之住宿、國際會議及運動休閒等空間需求。

民生校區位處臺北市敦北民生核心區位，商業人文薈萃，各界期待透過民生校區的開發，充分結合學校豐沛的學術資源與研究能量，促成未來進駐產學合作中心的各大企業與臺北大學各學院、系所、研究中心密切合作跨域交流，打造都會型學園。

臺北大學校長李承嘉表示，促進資產活化為校務與學術注入能量，是臺北大學積極推動校區BOT開發的緣由。展望未來，希望能在綠色、友善、人文、科技的校園環境中，實踐跨領域的整合，培育新世代的產業人才，打造永續的大學。

宏匯集團董事長許崑泰表示，臺北大學從過去的校史沿革中看到育才無數，是推動臺灣產業交流的先行者，更是對臺灣社會發展最有貢獻的大學之一。宏匯集團很榮幸能獲選參與本案，與臺北大學攜手實踐連結社會、連結校友，引領創新的發展願景，預計三年後可完工，雖然目前缺工缺料嚴重，但仍努力如期如質完工。

宏匯集團目前已陸續取得台北市內湖「宏匯瑞光廣場」、新北市新莊「宏匯新莊i-Tower」、新莊「宏匯廣場」三座BOT案，三座總投資金額達150億元，開發面積逾13.1萬建坪，都是在3年內完工，充份展現公私部門的高效合作。