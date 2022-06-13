外送平台「foodpanda」臨時宣布自6月7日上午10時起，在6縣市加收「平台費」，引發大批訂閱制的會員不滿；台北市議員王鴻薇也指出，這次美食外送平台foodpanda加收「平台費」，當天公告隔天就收費，已經公然違約，損害消費者權益，她要求，北市府應就外送平台壟斷、超高抽成費及加收費用等問題納管； 台北市長柯文哲則承諾，將成立專案小組。

王鴻薇指出，外送平台的餐點跟店內價差很大，以麥當勞為例，店內雙層牛肉吉事堡套餐與app點餐價差18元，還不包含外送費、平台費；便當店一個雞腿便當最多可以差到40元，價差15％到36％不等，這樣計價收費也不合理。

王鴻薇表示，外送平台舊金山就有規定，只能收15％的費用，她建議，北市府應該也要提出相對條文，否則很多小店家無法支付，也沒給外送員加薪。

此外，foodpanda、ubereat是外送的兩大龍頭市占率相當高，目前外送平台商家抽成費用、外送費都是他們說了算，這樣就等於變相造成物價上漲，北市應該站出來，進一步捍衛民眾消費權益。

法務局表示，合約還是民事範圍，但會透過行政調查開罰，如果有在市場機制範圍，還是要透過協商來討論內容，而平台契約內容的確有違反應記載不得記載的事項，行政院消保處已經請事業主管機關針對這條，要求業者來檢討。

至於是否可像國外訂出收費上限機制，法務局說，可以討論看看，但針對國外的案例，外送平台有向法院起訴紐約和舊金山市議會，要求賠償損失，這部分會再研議看看，或許可以透過公平會，對消費者會有營業和競爭上的保護。

台北市長柯文哲則承諾，將成立專案小組協助處理。