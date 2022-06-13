為了推廣新北客家文化，客家局推出「新北就是哈這味」節目，固定在臉書直播，一度創下20萬觀看次數，今年更推出新企劃「新北鮮物篇」，25日起每隔雙周的周六上午10點播出，由「客家妹」陳明珠主持，邀請料理達人「ㄚ樺媽媽」示範多樣客家美食佳餚，也藉機推廣客家語和客家小知識。

客家局指出，新北市山海資源豐富，三峽五寮綠竹筍、金山地瓜、東北角海岸的小卷和白帶魚、平溪珠蔥等都逐漸進入產季，「新北就是哈這味」節目將利用5種鮮甜山珍與肥美海鮮，搭配客家的醃製技術，佐以蘿蔔絲、豬油蔥、梅乾菜等客家傳統食材，烹飪出簡單上手、味道豐富的客家家常菜。

客家局表示，ㄚ樺媽媽將在’節目推出「純樸溫暖家常菜」、「山珍海味創意菜」、「夏季秒殺開胃菜」、「輕鬆田園風料理」及「嘴饞好客小點心」五大主題的客家菜，希望運用新北在地食材的鮮甜、搭配客家食材的鹹香，做出餐桌好滋味，且每集節目結尾均有抽獎活動，提供法國特福不沾平底鍋、美國康寧鍋、美國SAGE抗菌木砧板、韓國昌信生活保鮮盒、全聯禮券等好禮。

客家局長林素琴說，「新北就是哈這味」2020年開播後，線上直播教學創下20萬觀看次數，去年更與客家社團合作介紹傳統客家菜與創新客家料理，深獲民眾好評，有興趣的民眾可以密切留意新北市客家局臉書粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／ntpchakka／）。