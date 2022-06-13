恩恩爸今天上午指出，不理解為何新北市消防局會說當時沒辦法派車，要先聯絡1922。中央流行疫情副指揮官陳宗彥下午則搬出去年6月1日訂出的指引，強調早已明訂民眾自述出現三種症狀時就得派車，並積極聯絡衛生機關，直接後送至指定醫院，強調這些資訊都在指引內，寫得相當明白。

陳宗彥說，去年6月1日時就有頒定救護指引，裡面對於受理民眾自述快篩陽，或是確診者的請求送醫流程，應先確認報案人是否有下列症狀，第一，意識不清，第二，喘或呼吸困難，第三，持續胸悶跟胸痛，只要符合任一項，就得立即通知最近的防疫專責隊，或著防護裝備的救護隊，並同時積極聯絡衛生機關，指定後送醫院，也就是說要直接後送。

陳宗彥指出，這項指引在去年6月1日制訂完成後就發函給各縣市消防局，然而各縣市消防救護單位，平常跟衛政單位本來就是緊密合作的夥伴，且各縣市的勤務指揮中心也有訂有相關流程，不過可能因為要因地制宜而有些許差異。

陳宗彥強調，指引內就已經明白跟大家講，符合上述三項條件者就要立即送醫，積極聯絡指定醫療機關來後送。