新加坡1位富婆在2006年到大陸旅遊時認識1名男導遊，旅行結束後男方不斷對富婆獻殷勤，噓寒問暖，3年後成功搬進富婆豪宅中，未料，富婆竟出現失智病症，該男遂藉機掌控富婆所有財產，蠶食鯨吞，幾乎快把富婆4000萬新幣（約新台幣8.7億元）財產掏空，直到富婆外甥女察覺才報警提告，男導遊遭新加坡當地法院判11年2月，於今年4月服刑完畢，8日遭新加坡警方驅逐出境。

根據新加坡媒體《聯合早報》報導，目前95歲的鍾慶春名下有至少4000萬新幣（約新台幣8.7億元），老公離世後便和傭人住在價值2500萬新幣（約新台幣5.4億）的豪宅；鍾慶春2009年到大陸旅遊時認識47歲的導遊楊寅，旅遊結束後，楊寅不斷和鍾慶春聯繫，多次在書信中寫下「我們彼此的心已經緊緊的貼在了一起，永不分離！」

2009年時楊寅如願以償地搬到新加坡和鍾慶春同住，以男主人的身分自居，將妻小都接進鍾慶春的豪宅，事後楊寅要求鍾慶春讓他負責所有財務，更以鍾慶春失智為由，逼她簽持久授權書，於2010年及2012年悄悄挪用鍾慶春名下財產，將豪宅內古董、珠寶等值錢物品一一變賣，稱自己打算拿錢開設音樂工作室。

全案曝光關鍵在於，2014年間鍾慶春的外甥女莫翠玲回家時，見家中多了幾位陌生人，才發現楊寅的惡劣行徑，馬上要求撤銷楊寅對鍾慶春財產的法律監護權，也申請取消持久授權書，把鍾慶春接來與自己同住，將楊寅一家趕出豪宅。同時控訴楊寅侵占8.7億，2014年9月17日他涉嫌失信被捕，2017年楊寅面對347項罪名及兩項失信罪共被判入獄11年又2月。

新加坡移民與關卡局於本月9日傍晚證實，楊寅於8日被驅逐出境，永久禁止入境新加坡。據了解，楊寅在今年4月服刑完畢，2016年9月楊寅因失信罪判坐牢6年，經上訴後法官認為，失信罪名的6年監刑嚴重不足，把刑罰加重至9年，加上楊寅其他罪行的26個月監刑，總刑期為11年2個月。

關於楊寅離境一事，莫翠玲表示，楊寅從老人家身上取得的好處無法計量，老人家慶幸楊寅終於離開，若不是扣除三分之一刑期，他應該坐足11年的牢。