延宕許久的新北捷運環狀線經營權問題，終於在上個月的雙北的副市長層級會議中達成共識，最後確定在明年1月31日契約到期後，由新北收回自營，除了財產、設施及營運規章將由新北接手外，另外還有一個最大的問題，就是目前約200名員工的歸屬問題，新北市捷運局回應，目前還在與北捷方面商談中，以全數移轉為目標。

過去對於新北環狀線的經營權一事，雙北多次互槓，也召開多次協調會議，市議員也多次針對此議題進行質詢，最後雙方終於達成共識，依照行政契約所訂定的內容，在明年1月31日契約到期後，由新北市收回自營。

不過在經營權轉移上，包含軟、硬體等設施的交接，人員的歸屬成為另外一個焦點，其中事關勞工權益的員工歸屬問題，也是雙方目前洽談的重點項目，新北捷運局長日前在備詢時指出，除了財產、設施及營運規章都將由新北接手，而200多名員工的歸屬問題，也會持續與北捷進行商談。

新北捷運局今也回應，對於環狀線明年營運契約期滿後營運移轉，雙北的共同目標就是維持既有的服務水準，因此在有關人員的移轉上，也會以保障員工權益不變為原則，並以全數移轉為努力的方向，不過相關細節，雙北的捷運公司還在協調當中。

對於新北捷運局希望將環狀線現行200多名員工全數轉移，新北市議員葉元之表示樂觀其成，他說之所以希望環狀線能由新北市收回自營，是因為環狀線不在台北市境內，建設經費除中央補助外，也是由新北負擔，所以北市在經營上並沒有這麼積極，而環狀線過去的虧損狀況，由新北接手後，應該能獲得改善，新北捷運局長李政安在備詢時也說有信心做得比北捷更好，而人員全數轉移也能使業務移交後更順暢，不用再另聘新人。

新北市議員李坤城也認為，新北市收回經營權當然在人事方面也要一併接收，對於這些員工才有保障，所以他認為新北在確認環狀線收回自營後，擁有主導權就要更謹慎地去面對勞工權益保障的問題，如果在必要時，勞工局也可以介入協助，這樣對於環狀線的營運才是好的。