前霹靂多媒體副董黃文擇昨辭世，其胞兄黃強華以藏頭詩追悼胞弟，「八維自道應天意，音吐鴻暢論俠義；才氣郁郁學識淵，子徒彭彭揚偶戲」。（霹靂多媒體提供）

布袋戲大師黃俊雄之子、前霹靂多媒體副董黃文擇昨（12日）因病突然辭世，雲林縣長張麗善今（13日）下午到其虎尾鎮喪宅上香，黃文擇家屬低調未受訪，小靈堂也尚未開放。

黃文擇辭世消息傳出，令廣大布袋戲迷震驚，霹靂多媒體公司一整天未接受採訪，該公司董事長、也是黃文擇胞兄黃強華於下午1點多透過新聞稿發布訊息。

黃強華說，八音才子「黃文擇」大師6月12日辭世，享壽66歲，到天上去演布袋戲了，霹靂全體員工聞此消息萬般不捨，遵照黃文擇生前遺願，疫情期間，後事處理從簡，懇辭奠儀花禮，感謝臺大醫療團隊辛苦照顧。

黃強華表示，後續將舉辦紀念展，讓喜愛前副董事長黃文擇先生的好友及戲迷們弔念，詳情將另於官網公告。也請珍愛文擇大師的所有朋友們留給家屬一段沉澱的時間。

黃強華以藏頭詩八音才子追悼胞弟，「八維自道應天意，音吐鴻暢論俠義；才氣郁郁學識淵，子徒彭彭揚偶戲」。

黃文擇是布袋戲大師黃俊雄次子，傳承自祖父布袋戲國寶大師黃海岱，他與胞兄黃強華共同創立霹靂國際多媒體股份有限公司。黃文擇的雙胞胎弟弟黃文耀（天宇布袋戲負責人），才於今年2月辭世。

黃強華表彰胞弟黃文擇聲線多變，在霹靂的30多年的劇碼中詮釋超過4000多個角色，配音功力渾然天成、收放自如，賦予每尊戲偶栩栩如生的靈魂，因此有「八音才子」之美譽，他是單口配音的國寶級大師，更是霹靂武林的靈魂人物。

黃強華說，黃文擇一生投入在其熱愛的布袋戲文化，霹靂未來也將秉持其視台灣布袋戲文化為畢生矢志的精神，持續宣揚。

雲林縣長張麗善今（13日）率副縣長謝淑亞、縣府總顧問張清良、文觀處長陳璧君到喪宅上香致意，未開放媒體入內。

張麗善今天上午在雲林縣警局受訪時表示，去年三月黃文擇出席雲林縣布袋戲傳習中心動土典禮時還精神奕奕，去年素還真電影首映會，黃文擇完成了重要的配音大作，她也趕往台中參加。

張麗善說，很多觀眾從小聽著黃文擇渾厚、充滿感情的口白長大，打從內心感佩敬重他；布袋戲能被視為台灣意象，他的貢獻良多，雲林縣坐實「布袋戲的故鄉」名號，他貢獻很大，如今痛失英才，內心非常不捨。