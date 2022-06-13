高通膨重擊美股，台股跟著苦失16100點！美國5月消費者物價指數(CPI)意外年增8.6%，增幅創下1981年12月以來最高，上周五美股應聲重挫，今天盤前期指持續下探，台股一開盤就跳空失守16300點，股王矽力-KY(6415)、權王台積電(2330)，以及信驊(5274)、力旺(3529)、祥碩(5269)等千金IC設計股全面收低，權值股鴻海(2317)、和泰車(2207)、台塑(1301)等也表現不佳。

中小型股雖然有鑫科(3663)、倉佑(1568)、世德(2066)、長園科(8038)、振樺電(8114)及光菱(8032)等漲停作收，但權值股領跌下，台股指數開低收低，只能回防16000點，成交量也持續萎縮，終場加權股價指數為16070.98點，大跌389.14點，成交量約2292.58億元；OTC指數為199.76點，下跌5.47點，成交量606.76億元。

今天上市各類股全面收跌，僅網通類股表現較佳，下跌0.49%，其次是油電氣類股及食品類股，分別下跌0.75%及0.91%，表現較差者為運輸類股、玻璃類股及汽車類股，其中運輸類股下跌4.21%，玻璃類股下跌3.85%，汽車類股下跌3.36%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲0.58%，表現最差為半導體類股、下跌4.22%。

就技術面來看，今天台股因美股連兩天重挫，指數開低走低，終場大跌389.14點，以16070.98點作收；近期美股因高通膨及升息波動劇烈，台股也受到影響，上周五及今天重挫收低，台股指數已跌破短期均線，加上近期成交量能萎縮，在國際股市未回穩前，預估本周指數仍有下探壓力。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國通膨不降反升，提高聯準會激進升息預期，加上歐洲央行貨幣政策論調鷹派，以及市場對全球停滯性通膨擔憂，導致上周風險性資產齊跌，外資再度由買轉賣，由於本周全球央行將陸續宣布最新的利率決策，在不確定性籠罩下，將降低近期多方買盤意願，壓抑大盤表現，預期將以未來長期成長性無虞的中小型個股較具表現空間，如資料中心、汽車電子等題材。整體而言，第二季以來市場已陸續反應聯準會升息縮表、俄烏戰爭及中國封城等負面因素，但因為通膨變數仍高，美國聯準會政策動向仍是未來影響全球股市的盤面重點。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，即使聯準會主席鮑爾於5月FOMC會議後表示暫不考慮一次升息3碼，但10年期美債殖利率竄高，引領5月初以來美國科技股持續下跌，故後續美債殖利率變化仍將影響Nasdaq、費半指數走勢。觀察重點在美國未來CPI指數變化如何，若持續上升且高於3月水準，則美股承壓仍大，但若未高於3月且年增幅在8%以內，則美股在短線將可獲的喘息，也有利台股止穩彈升。

魏永祥指出，台股此波從高點18619最低修正至15616，波段大跌3000點，不少個股在股價大幅回檔後，技術指標已出現背離，季乖離率已接近甚或超過2020年3月全球疫情初起引發的大修正波。不過，美元近期有望回貶，加上外資賣壓減緩，有利於技術面震盪築底，後市隨著高股利公布，加上中國有望6月後解除封城措施的預期下，供應鏈危機可望舒緩，台股短線仍有機會持續進行跌深反彈行情。選股方面，半導體、電子零組件、網通、光電等族群持續看好，另外，航運、解封受惠股、利基型傳產股等亦可列為選股重心。