疫情當下，若家裡添購紫外線殺菌燈，一定要詳細閱讀使用說明。知名試車手Andy老爹分享，他就是錯估了紫外線燈的威力，竟然跟燈具同處3小時，結果眼角膜、小腿全受傷，「包得跟木乃伊一樣」。
台灣專業試車手Andy老爹（本名陳少承），在臉書分享自身遭遇，他11日晚間拿了一組紫外線殺菌燈，放在房間消毒，不料3小時後，「我的雙腿燙傷了、眼睛也受傷了，兩眼都打不開」。
Andy老爹說他半夜跑去掛急診，醫生告知眼角膜受傷，必須修養幾天；兩條腿也燙傷了，包得跟木乃伊一樣。
「提醒大家使用紫外線殺菌燈真的要小心，當然我自己不知道威力這麼強，才會這麼用。」
市面上的紫外線殺菌燈，說明書上強調開啟時，人、寵物、植物等不可在同一空間內，避免造成傷害。因紫外線會導致皮膚曬紅、曬傷，出現乾燥、脫屑等「光老化」現象，長期下來甚至增加皮膚癌風險。
網友紛紛留言祝Andy老爹早日康復，「切記消毒時人絕不可以在房內」、「有些燈配備語音提醒，提醒人離開」、「真的太危險了」。
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