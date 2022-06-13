市長盧秀燕主持潭子區及大雅區雅潭路2、3段路平及人行道改善工程啟動儀式。（陳淑娥攝）

潭子區及大雅區雅潭路2、3段路平及人行道改善工程啟動，台中市長盧秀燕祈求工程順利。（陳淑娥攝）

台中市政府建設局啟動「潭子區及大雅區雅潭路2、3段(昌平路4段至崇德路5段)路平及人行道改善工程」，優化山線用路環境，市長盧秀燕13日出席開工祈福典禮表示，這段貫穿大雅、潭子約2公里的主要幹道，花費約1億1295萬元改善，讓用路人不再受路障及路樹浮根阻隔，街道天際線也因纜線地下化後更開闊，提供優質的無障礙居住環境，預計年底前完工。

「潭子區及大雅區雅潭路2、3段(昌平路4段至崇德路5段)路平及人行道改善工程」活動，包含市長盧秀燕、建設局長陳大田、觀旅局長韓育琪、內政部營建署中區工程處長何志浩、立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、吳顯森、徐瑄灃、蕭隆澤、大雅區長李修齊、潭子區長林國聲均共襄盛舉。

盧秀燕指出，這次改善工程不只將道路燙平，也一併整修兩側人行道，將原2.25公尺寬的人行道拓寬為3公尺，讓人行道更寬敞平穩，附近道路電纜也地下化，並考慮弱勢和輪椅族群，打造人行道及路面無高低差等無障礙空間設置。

盧秀燕表示，市府人行道改善工程涉及東寶里、西寶里2里及多種管線、公、私界面，事前需充分協調，工程才能順利進行，感謝市議會支持人行道預算，也感謝沿線居民和商家協力配合，提升無障礙人行環境，讓台中市道路換新。富市建設持續進行中，會逐步落實在台中的每一處，讓市民擁有更宜居的新好台中。

盧秀燕提到，自台中市升格後，市府將人行道改善列為施政重點，她也相當重視道路品質，這段雅潭路因年久失修，道路破損不堪，又因全長約2公里，道路施作面積大，整修經費高，在地方民意反映及市府和民代積極爭取補助下，尤其感謝立委楊瓊瓔爭取中央補助，順利於去年10月獲內政部營建署同意補助9000萬元，推動雅潭道路及人行道改善。

建設局長陳大田指出，「潭子區及大雅區雅潭路2、3段(昌平路4段至崇德路5段)路平及人行道改善工程」都是內政部營建署去年度「都市道路養護整建系統計畫」補助路段；該工程除打造人本友善無障礙環境外，也規劃串連樹穴形成連續綠帶供行道樹生長，並透過雨水滲透降低逕流量，提升防洪效能降低排水系統負擔，建立完善的行人交通路網。

建設局說明，雅潭路2、3段（自昌平路4段至崇德路五段）燙平工程，總長度約2120公尺，改善面積約4萬5900平方公尺，人行道改善路段為雅潭路三段（範圍自昌平路四段至高速公路），總長度約885公尺，將既有人行道寬度2.25公尺拓寬至3公尺；此外，台電也配合天空纜線下地部分，範圍自昌平路4段至崇德路五段，經費約1億1295萬元，其中內政部營建署補助約9036萬元(80％)，地方自籌約2259萬元(20％)，預計年底前完工。