桃園市黃國園黨部先前公開力挺在地立委呂玉玲參選，如今國民黨確定由張出戰，也大轉彎力挺張，張善政13日下午前往拜會，黨部主委蔡忠誠說，黨部主委蔡忠誠說贏回桃園是目標，張善政是國民黨最優秀人才，一定全力支持。

蔡忠誠表示，之前桃園有所謂的在地與空降的爭論，但是以勝選為考量，在地跟地方連結比較深，未來選戰會比較好打，但是張院長是國家級的優秀人才，是國民黨非常優秀人才，這已經跳脫傳統型政治人物所謂的空降或在地爭論，看到有媒體最新報導認為桃園市最可能當選市長張善政有53％，林智堅17％，其他都是個位數，所以認為優質人才不會有政黨傾向，可以為鄉親服務，這是桃園之福，身為黃國園主委認為力挺張善政有助於未來國民黨在桃園打勝仗。

而張善政13日走訪中壢區3個行程，因為議長邱奕勝是中壢選區市議員，卻都未見他陪同，張則說，因為跟議長碰面要更加慎重，而既定的行程很早就已經安排，議長的共同造勢部分會另外安排。而近期包含民眾黨桃園市長參選人賴香伶也拜會羅智強，而羅的行程甚至比張有更多黨籍市議員陪同，是否憂心會被挖牆腳？張表示，羅智強行腳的屬性跟他不太一樣，羅智強歡迎任何人跟他一起行腳，他也去參加過，既然羅智強歡迎所有人，議員們自然覺得這是一個非常好跟地方接觸的機會。而目前他的的行程安排，每一段行程也都有1、2位市議員協助安排，很多場合議員都有出席，但是不見得有公開。