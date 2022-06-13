本年度亞洲盃中華男籃培訓隊13日報到開訓，共有9名球員完成報到，今日由總教練帕克說明訓練計畫後進行首次體能檢測，其餘球員將於明天起陸續向中華隊報到加入訓練。

中華男籃隊名單如下：中華男籃隊名單如下：總教練帕克(C.Parker)、教練楊哲宜、桑茂森、陳國維、許皓程、體能教練黃冠為、運動防護員范翔宇、翻譯宋旭藍、情蒐員楊鈞傑、球員陳盈駿、劉錚、林庭謙、胡瓏貿、林俊吉、陳冠全、李愷諺、蘇士軒、簡祐哲、黃聰翰、周伯勳、陳昱瑞、黃泓瀚、朱雲豪、胡凱翔、阿提諾。

代表隊預定7月10日出發赴印尼參加亞洲盃比賽，中華隊預賽與中國大陸、韓國、巴林同組，分組第一名直接晉級八強，分組二、三名將進行八強外卡賽，中華隊7月12日首戰巴林。

亞洲盃中華男籃隊原為今年度亞運培訓隊，亞運宣布延期之後，林秉聖、盧峻翔、林正、林郅為4人經教練團協調後加入世界盃資格賽代表隊，原培訓名單球員李德威、周儀翔、范士恩、林韋翰、周桂羽分別因傷勢、疫情或其他因素婉拒參加，經教練團提報林俊吉、朱雲豪、黃聰翰、周伯勳、陳昱瑞、黃泓瀚、胡凱翔加入培訓。

今日完成報到的球員有陳盈駿、胡瓏貿、阿提諾、陳昱瑞、黃聰翰、林庭謙、陳冠全、蘇士軒、林俊吉等9人，朱雲豪、李愷諺、簡祐哲及許皓程教練4人因還有PLG季後賽賽程，經向教練團報備後准許賽程結束後再加入中華隊，胡凱翔今晚完成報到，劉錚、周伯勳、黃泓瀚因疫情影響將於結束隔離後報到。